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A commentare la presentazione del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, il futuro generali Stadium, è arrivato anche il commento di Oaktree, fondo proprietario del club nerazzurro. Ecco cosa riporta Tuttosport:

"Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha raccontato così le sue sensazioni: «Lavoro a questo progetto dal 2017, vi sembra sufficiente? È stata rapida e veloce (ha detto scherzando, ndr), ma dà grande soddisfazione»".

"Un portavoce di Oaktree, fondo che controlla l'Inter, ha invece commentato: «Oggi compiamo un passo importante nel percorso intrapreso ed è un momento emozionante per entrambe le squadre, i loro tifosi e la città di Milano»".

(Fonte: Tuttosport)