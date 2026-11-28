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Il Genoa si presenta a San Siro forte di 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Il tecnico De Rossi, però, deve fare i conti con alcune assenze. Non sarà facile per il Genoa la gara di questa sera contro l’Inter. De Rossi dovrà fare a meno di alcune pedine importanti nella sua formazione.

“Non è andato tutto per il verso giusto, inutile girarci intorno, per De Rossi e il suo Genoa nella marcia di avvicinamento verso l’Inter. Oltre al grave infortunio di Colombo (crociato k.o. e stagione finita), peserà l’assenza di Ostigard (al suo posto, Otoa al centro della difesa), ma sarebbe stato impossibile schierare stasera il norvegese, rimasto ricoverato per due giorni in ospedale per una forte forma influenzale e che, di fatto, ha svolto solo un giorno di lavoro con i compagni. Una situazione da monitorare, tanto che probabilmente salterà anche la gara-bis di martedì con i nerazzurri in Coppa Italia, sempre a San Siro. E poi c’è Baldanzi, altra assenza importante, che lamenta un piccolo fastidio al polpaccio. Non avrebbe senso rischiarlo, «anche se stavamo preparando tutta la partita intorno a lui», ha ammesso ieri De Rossi”, scrive La Gazzetta dello Sport.

“Stasera, però, l’allenatore rossoblù può consolarsi con il rientro di Frendrup e, dietro all’insostituibile Osmajic, capocannoniere genoano a quota sei, si dovrebbe vedere di nuovo Messias al fianco di El Shaarawy, con Vitinha pronto a subentrare”, aggiunge Gazzetta.