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Questa sera, l'Inter è obbligata a vincere a Rotterdam contro il Feyenoord per riscattarsi dalla sconfitta nel derby contro il Milan e per tenere viva la speranza di qualificarsi tra le prime otto in Champions League. Scrive Il Giornale:

Getty Images

"Quel che resta del derby lo vedremo stasera, nello stadio De Kuip dove l'Inter è obbligata a vincere per tenere vivo il traguardo del G8 di Champions. «Dobbiamo trasformare l'amarezza in energia», chiosa Chivu, che in questo stadio nel2002ha alzato una coppa d'Olanda da capitano dell'Ajax. Non sarà semplice, perché il Feyenoord, che in classifica ha 3 punti come l'Inter, ha perso in Spagna contro Barcellona e Betis, ma in casa ha vinto col Como, impresa oggi non proprio alla portata di tutti".

"Quello che per i giocatori dell'Inter è il conforto della doppia vittoria, casa e trasferta, col Feyenoord nell'ottavo di finale del 2025, sulla rotta verso la finale, per Chivu è il confronto a distanza col fantasma di Inzaghi, che in Europa ha fatto molto meglio di quanto a lui è finora riuscito".

(Fonte: Il Giornale)