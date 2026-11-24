Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Uno dei temi più trattati nella sede dell'Inter è quello relativo al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno e in casa nerazzurra si sono aperte le riflessioni.

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“Calhanoglu è molto contrariato per l’incidente, che si aggiunge a uno storico recente di guai fisici allarmante. Nei giorni in cui il suo staff sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza questo stop gli toglie serenità, oltre che forza negoziale. La sua volontà di restare all’Inter è acclarata, almeno quanto l’intenzione del club di trattenerlo. Ma la fragilità muscolare è un tema di dibattito fra i dirigenti e la proprietà, che vogliono vincolare il nuovo accordo al numero di presenze", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Non è pensabile che Calhanoglu firmi a 6,5 milioni netti, come prevede lo stipendio attuale. Dovrà accontentarsi di una base fissa (molto) più bassa che andrà arricchita attraverso i bonus individuali e collettivi. Alla regola Oaktree non si deroga", aggiunge Gazzetta.