Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Nel corso del suo intervento al podcast de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Montella, ex ct della Turchia, ha parlato così del suo rapporto con Hakan Calhanoglu.

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"Sin dall'inizio abbiamo un rapporto bello: sono fiero perché è un ragazzo per bene, rispettoso del suo ruolo. E' un giocatore straordinario, da capire questo discorso degli infortuni: ci soffre anche lui, ci soffre mentalmente.

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Gli pesa, gli dà fastidio questa cosa qua: deve trovare l'origine del problema, non solo cercare di curarlo. Probabilmente non sono ancora riusciti a trovare l'origine di questi continui infortuni".