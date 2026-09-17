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-2 all'attesissimo scontro diretto tra Roma e Inter di sabato sera alle 18: Cristian Chivu, nell'avvicinamento al match, sta già valutando la possibile migliore formazione da schierare.

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Ecco le novità dal Corriere dello Sport: "Sabato, a Roma, le novità saranno parecchie. E’ certo, ad esempio, che ritroveranno il proprio posto Lautaro e Dimarco, e con loro pure Bisseck in difesa, che sarà prezioso con la sua velocità. Novità anche a centrocampo, con Jones (favorito) e Sucic candidati a sostituire Mkhitaryan.

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Infine, un dubbio per la fascia destra, tra Diouf, che, nel caso, arriverebbe alla quarta gara consecutiva, e Luis Henrique. Qualora la scelta cadesse proprio sul brasiliano, i cambi sarebbero ancora 5. Se non è turn-over programmato questo...".