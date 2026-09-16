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"L’Inter di Chivu sta creando più dell’anno scorso e lo sta mostrando a tutta la Serie A", sottolinea la Gazzetta dello Sport con un focus proposto sul sito. "I crudi numeri, spesso manifesto di un’idea, sono lì a testimoniarlo", conferma la rosea. Andiamo quindi a scoprirli questi numeri: "Fin qui i nerazzurri sono al vertice di quasi tutte le statistiche offensive: hanno il miglior attacco del campionato con 13 gol – l’anno scorso hanno chiuso la stagione con 119 reti in 54 partite, di cui 89 in Serie A -, e sono la squadra che ha confezionato più tiri in porta, 93. Questo perché dietro una “semplice” conclusione c’è una varietà di modi e soluzioni in cui si arriva a pungere".

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Inter, l'aspetto che Chivu ama

Un trend che conferma l'identità chiara della squadra. Un fattore a cui Chivu è tanto legato e che non intende sacrificare nel corso della stagione: "L’aspetto più importante è legato al baricentro alto. A Chivu, com’è noto, ama tenere la linea alta. L’Inter palleggia oltre la metà campo e attacca con tutti gli effetti, soprattutto le fasce, creando una sorta di costruzione a due o a tre e con cinque giocatori offensivi in linea".

Emergono dal focus anche altri numeri: "L’Inter è una delle regina delle statistiche offensive: è prima per tocchi in area di rigore avversaria (193), seconda per cross totali dopo la Roma (75), terza per calci d’angolo dopo Juventus e Como, prima per gol attesi (11,6), prima per media di conclusioni a partita (8), prima per media di passaggi riusciti a partita (582) e per grandi occasioni mancate (14).

Tornando ai cross, resta la squadra con la media più alta di traversoni a segno, senza contare il possesso palla medio più alto di tutti (66% in quattro partite, non male). Se analizziamo la precisione dei tiri in porta, poi, notiamo che l’Inter è al vertice anche qui, con una media del 46,7% di conclusioni finite nello specchio. La maggior parte dei tiri arrivano logicamente dalla fascia sinistra – 42 contro 33 -, mentre coi passaggi chiave è un testa a testa contro la Roma, 46 a 45. L’indole offensiva dell’Inter ha una logica precisa".