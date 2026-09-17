VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Tiene banco anche in queste ore il dibattito sul portiere dell'Inter e su Josep Martinez dopo i recenti errori contro il Real Madrid e l'Udinese.

Come rivela Il Giornale, anche Piero Ausilio, ex ds nerazzurro, aveva qualche dubbio al momento della sua promozione a primo portiere: "Qualche dubbio lo aveva anche Ausilio, che pure aveva acquistato Pep Martinez solo l’estate precedente, dal Genoa.

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È pronto per l’Inter? Non un dubbio qualsiasi. Perciò oltre a Vicario, che l’Inter seguiva da due anni, prima del Mondiale ci fu un sondaggio anche con un altro Martinez, il più famoso Dibu, portiere dell’Argentina. Peccato chiedesse 7 milioni netti a stagione (e infatti si sfilò poi anche la Juve)".