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VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari

Sabato sera Roma e Inter si sfideranno per la testa della classifica. La Gazzetta dello Sport ha analizzato le spese degli ultimi due anni dei due club per costruire le squadre:

Friedkin lo conosciamo bene: non bada a spese per la Roma, e se non fosse frenato dai lacciuoli dell’Uefa spenderebbe ancora di più. Conosciamo bene anche Oaktree: appena è subentrato, ha tenuto a precisare che il focus era sulla stabilità operativa e finanziaria. Non deve sorprendere, quindi, se Gian Piero Gasperini abbia beneficiato di maggiori investimenti rispetto a Cristian Chivu. I due allenatori stanno facendo un percorso parallelo a Roma e Milano: arrivati entrambi nell’estate 2025, sono alla seconda stagione.

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