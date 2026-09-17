La Gazzetta dello Sport ha analizzato le spese degli ultimi due anni dei due club per costruire le squadre
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Friedkin lo conosciamo bene: non bada a spese per la Roma, e se non fosse frenato dai lacciuoli dell’Uefa spenderebbe ancora di più. Conosciamo bene anche Oaktree: appena è subentrato, ha tenuto a precisare che il focus era sulla stabilità operativa e finanziaria. Non deve sorprendere, quindi, se Gian Piero Gasperini abbia beneficiato di maggiori investimenti rispetto a Cristian Chivu. I due allenatori stanno facendo un percorso parallelo a Roma e Milano: arrivati entrambi nell’estate 2025, sono alla seconda stagione.
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