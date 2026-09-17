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Della sfida tra Roma e Inter di sabato sera ha parlato Fabrizio Biasin durante Le Foot Toujours:

"Nelle prime cinque partite ha subito otto gol, quindi tanti rispetto a quella che dovrebbe essere la dimensione di una squadra che teoricamente vuole dominare, no? Però è anche vero che ha una produzione offensiva incredibile. Non credo che l'Inter avrà lo stesso tipo di atteggiamento, però attenzione, perché non credo neanche che la Roma concederà tutto quello che fino adesso hanno concesso le avversarie all'Inter, Real Madrid compreso. La Roma che in questo momento ha la migliore difesa della Serie A e quindi io mi immagino una partita dove per una volta non so se l'Inter riuscirà a fare la partita, come ha fatto sempre quest'anno, compreso Bernabéu, perché anche al Bernabéu l'Inter ha fatto la partita. Contro la Roma, all'Olimpico, non sono così convinto che vedremo questa cosa.

Quindi mi aspetto tantissimo equilibrio. Sono molto curioso di vedere che scelte fa Chivu, perché c'è tanto materiale, perché a centrocampo devi decidere chi vuoi lasciare fuori più che chi vuoi mettere, perché ci aspettiamo tutti che Zieliński sia in mezzo, ed è una cosa abbastanza scontata, con Barella e Jones. A sinistra dovrebbe tornare Di Marco, a destra gioca Diouf? Con Carlos Augusto che è uno dei più in forma dell'Inter che può entrare a gara in corso.