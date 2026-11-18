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Alla ripresa degli allenamenti, in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta, Cristian Chivu ha ritrovato gran parte del gruppo. Il tecnico dell’Inter torna ad avere più scelte in ogni reparto di campo. A partire da attacco e, soprattutto, centrocampo.

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Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “L’abbondanza più evidente è nel mezzo, dove si contano finalmente sei uomini per tre posti strategici: Curtis Jones contro la Dea rivedrà il campo dopo oltre un mese e mezzo di patimenti ed è la nuova variante. Per qualche ora Zielinski aveva spaventato per un problemino alla pianta del piede patito in nazionale, ma ieri a Breslavia era regolarmente in campo con la sua Polonia contro la Svezia: indipendentemente dall’impegno bergamasco, servirà nella batteria di mezzali assieme a Sucic, Jones e al sempreverde Micki, ma pure come alternativa in regia al tenutario Calha”.

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“Anche sulle fasce, poi, c’è uno scenario del tutto nuovo da quando Spence ha finalmente preso possesso delle sue terre. L’ex Tottenham allarga le possibilità sulla destra e scavalca Diouf, volenteroso ma pur sempre adattato. A sinistra Dimarco torna dalla nazionale dopo due partite da panchinaro, condizione a cui non era abituato, ma con il giusto mood ritrovato in nerazzurro. Il rientro di Carlos Augusto completerà le alternative mancine e ciò vale anche per la difesa, altro reparto che benedice la nuova abbondanza: dietro Pavard è pronto subito a tornare dall’inizio, mentre Stones si gioca la maglia nelle prossime settimane. Tutti sperano di contare sull’esperienza dell’inglese in questo calderone di sfide variegate”, chiude Gazzetta.