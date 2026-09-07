VIDEO / Guarro e Pace EP17: Pagelle Inter-Napoli giocatore per giocatore. E a Chivu...

Archiviato il successo sul Napoli per 3-2 in rimonta, al termine di una partita avvincente ed esaltante, l’Inter di Cristian Chivu si prepara all’esordio in Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho al Bernabeu.

Le condizioni di Dimarco

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Il Corriere della Sera riferisce che c’è un dubbio nei nerazzurri che riguarda Federico Dimarco.

“L’esterno sinistro nerazzurro ha subito una leggera distorsione al ginocchio a fine primo tempo sabato con il Napoli, continuando a giocare nella ripresa e confezionando l’assist per il primo gol di Lautaro, il gesto tecnico più pregiato della serata. Dopo la corsa dalla panchina per esultare sul 3-1, sempre di Lautaro, Dimarco è uscito dal campo leggermente zoppicante. Oggi verranno valutate le sue condizioni: il giocatore dovrebbe partire per la Spagna con la squadra nel pomeriggio, ma un suo impiego da titolare al momento sembra difficile. Al suo posto si scalda Augusto”.

Tanti assenti nel Real Madrid di Mourinho

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“Il Real di Mbappé, Vinicius e Bellingham, reduce dalla sconfitta con il Betis, sarà privo di Arda Guler, Camavinga e Bernardo Silva, squalificati, che si aggiungono a Militao, Asencio, Mendy e Rodrygo ancora indietro di condizione. Tchouameni è in dubbio, Cucurella dovrebbe essere recuperato”.

Abbondanza per Chivu

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“Chivu invece aspetta solo Djed Spence, ancora alle prese con la preparazione atletica post Mondiale, mentre per il resto si gode l’abbondanza: Calhanoglu, entrato nella ripresa col Napoli, sarà nel cuore del gioco. Jones e Thuram, dentro al 46’ per Sucic ed Esposito si candidano per un posto dall’inizio. E anche Stones scalpita per essere titolare in un palcoscenico del genere”.

Riflessioni Inter

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Il Corriere della Sera aggiunge:

“La possibile assenza di Dimarco impone una riflessione sulla fascia destra. Diouf dopo la buona partita di sabato potrebbe lasciare il posto a Henrique, con l’inter più protetta sulle corsie esterne e magari più verticale nei suoi attacchi”.