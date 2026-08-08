VIDEO / Gli esuberi dell'Inter: chi li vuole, quanto costano e cosa può succedere

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Gli ultimi a riprendere ufficialmente gli allenamenti in casa nerazzurra saranno la ThuLa e Stones. Arrivati in fondo al Mondiale, i tre giocatori saranno da domani al lavoro.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Vacanze finite anche per i tre finalisti: domani ad Appiano tornano ad allenarsi anche Lautaro, Thuram e l’ultimo arrivato John Stones, in attesa della squadra che sempre domani sbarcherà a Malpensa e riprenderà il lavoro il 13, quando finalmente Chivu potrà gestire il gruppo al gran completo. Salvo novità di mercato...".