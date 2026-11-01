Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sotto accusa in casa Inter c'è ancora una volta soprattutto l'approccio alla partita, inconcepibile in un derby. Queste le considerazioni della Gazzetta dello Sport:

"Se all’emergenza fisica che ha imposto modifiche tattiche aggiungiamo un approccio morbido, tipico di questa Inter, andata sotto in 5 partite su 9 di campionato, ma inconcepibile in un derby, si spiega perché dopo 10’ si trovi sotto di 2 gol, contro un Milan, al contrario, dalle voglie roventi, con un Moreira indemoniato. L’esterno belga arma la testa di Pulisic al 4’ e al 10’ calibra un corner basso distillato a Milanello che, con un sistema di blocchi, libera la bellissima carezza di Rabiot".

"Alla vigilia avevamo indicato in Pulisic e Rabiot gli spauracchi da Halloween, perché abilissimi a leggere gli spazi e ad imbucarli. Anche per questo Chivu, avendo subito troppe transizioni nelle partite precedenti (perfino a Venezia), ha pensato al doppio trequartista per rafforzare la diga in mediana, ma non è servito".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)