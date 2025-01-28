Meglio non fare calcoli all'Inter domani sera col Monaco. È vero che basterebbe un punto alla squadra di Inzaghi per centrare gli ottavi senza dover passare dai playoff, ma è anche vero che una vittoria garantirebbe un miglior sorteggio.

"Fin qui l’Inter ha ottenuto il massimo con il minimo (o quasi): gli 8 gol segnati valgono 5 successi, 16 punti e il 4° posto, quindi gli ottavi. Mancano però gli ultimi 90’, i giochi non sono fatti. Lo spettacolo non sarà stato indimenticabile, ma Inzaghi ha pareggiato col City non ancora in crisi, sconfitto l’Arsenal, messo in riga le piccole e perso soltanto con il Leverkusen, al 90’, unica rete subita in 7 giornate. Inter solida e dalla dimensione europea in una coppa senza rivali in apparenza superiori (Liverpool escluso): dal Barça al Bayern al Real Madrid, il tratto comune è la discontinuità. Attacco rivedibile, ma Lautaro s’è svegliato. Difesa insuperabile", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Negli ottavi servirà di più, ma l’obiettivo ora è un altro: non sprecare tutto con il Monaco. Il successo dà minimo il 4° posto, forse di più. Con il pari è G8 aritmetico, ma c’è la possibilità del sorpasso di Atletico, Milan e Atalanta: in un torneo con teste di serie tipo tennis non sarebbe ideale. La sconfitta può salvaguardare un posto tra le prime otto, ma il tabellone si complica, e la “retrocessione” ai playoff non è da escludere. Il Monaco è sicuro dei playoff, il pari fa comodo a entrambi. Ma se vince blinda la prima fascia e può ancora sognare il G8", spiega Gazzetta.