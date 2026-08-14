"Mentre la dirigenza è impegnata a completare il puzzle in sede di mercato, l’Inter di Cristian Chivu prosegue la fase di preparazione con vista sulla nuova stagione. Anche ieri i nerazzurri sono scesi in campo agli ordini del tecnico rumeno, come faranno oggi. Tutti ad eccezione di Massolin, unico fermo ai box per un risentimento muscolare accusato ormai settimane fa nel ritiro di Donaueschingen". Apre così il report del Corriere dello Sport sull'Inter a 8 giorni dall'esordio in campionato col Monza.

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Domani, a Ferragosto, i nerazzurri saranno di scena a Bari per l'ultima amichevole contro il Betis. Ci saranno anche Lautaro, Thuram, Stones, Akanji e Sucic, che si sono aggregati al gruppo ad inizio settimana. "Non ci sarà ovviamente Spence, che dovrà poi affrontare tutti i test atletici ad Appiano prima di poter lavorare agli ordini di Chivu nei prossimi giorni, sperando di essere convocabile già per la gara con il Monza che inaugurerà il prossimo campionato", si legge sul Corriere dello Sport.

Possibile chance dal 1' per Akanji ma anche per Pio Esposito e Bonny che potrebbero poi giocare dall'inizio con il Monza. "Sempre che Lautaro e Thuram, che intanto corrono contro il tempo, non dimostrino già a sorpresa una condizione in grado di sostenere un minutaggio importante a stretto giro", chiosa il quotidiano.