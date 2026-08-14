Matteo Moretto parla dell'operazione Frattesi-Lazio, stoppata dalla Lega per la situazione finanziaria del club biancoceleste
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Sembrava tutto fatto per il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio ma la Lega Calcio non ha dato l'ok al trasferimento. Il motivo è legato alla situazione finanziaria dei biancocelesti che devono rispettare determinate condizioni economiche.
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L'affare sembrava a rischio ma, secondo quanto riporta Matteo Moretto, c'è ottimismo ed è previsto che si possa sbloccare già in giornata:
"Lazio-Frattesi, è previsto che l’affare si sblocchi in queste ore. Parti al lavoro con ottimismo dopo il rallentamento ‘burocratico’ di questa mattina", ha scritto su Twitter Moretto.
Lazio-Frattesi, è previsto che l’affare si sblocchi in queste ore.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 14, 2026
Parti al lavoro con ottimismo dopo il rallentamento ‘burocratico’ di questa mattina.
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