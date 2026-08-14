Frattesi era pronto a trasferirsi alla Lazio. Questa mattina era in partenza per le visite mediche quando è arrivata la notizia che la Lega Calcio ha bloccato il suo arrivo al club biancoceleste. Questioni legate agli indici finanziari del club di Lotito che ha l'obbligo di fare mercato a costo zero.

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Su Skysport hanno parlato di quanto accaduto e spiegano quali sono i modi per superare l'impasse. "L'inserimento di una formula diversa (senza obbligo di riscatto), anche se al momento Inter e Lazio non sembrano intenzionate a discutere questo scenario visto l'accordo raggiunto nei giorni scorsi", spiegano dal canale satellitare.

E aggiungono: "Un'altra ipotesi sarebbe quella di un'intervento da parte della proprietà biancoceleste, oppure - infine - una cessione, che sbloccherebbe a livello economico un corrispettivo economico pari a quella in entrata. Per ora, dunque, l'affare non si può chiudere del tutto: ora le parti sono al lavoro per risolvere, ma la partenza e le visite mediche del giocatore, intanto, sono slittate".

(Fonte: Skysport)