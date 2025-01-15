Questa sera l'Inter sarà impegnata nel recupero della 19ª giornata di campionato, saltata per via della Supercoppa. La squadra di Inzaghi affronterà il Bologna e dovrà fare i conti con qualche assenza importante. Inzaghi proverà a vincere per la settima volta di fila in campionato, ma sa che non è facile né scontato, perciò cala tutti gli assi che ha sul terreno rizollato del Meazza, provato nell'allenamento di rifinitura.

"Dentro perciò Dimarco e Thuram, risparmiati domenica sull'isola di Sant'Elena. Torna la ThuLa dall'inizio, che non segna insieme da maggio, ma che spesso è sostituita dai difensori: quello di Darmian a Venezia è stato il 13° gol del reparto, come nessun'altra squadra in Europa", sottolinea il Giornale.

Getty Images

"Torna anche Pavard, che dovrebbe fare titolare dopo quasi 2 mesi, lasciando proprio Darmian buono per un cambio. Non c'è Frattesi, di nuovo in panchina. Che fosse la riserva di Barella era già chiaro l'anno scorso, l'arrivo di Zielinski gli ha ristretto gli spazi. Vuole andarsene, ma l'Inter ha fissato l'asticella oltre il suo valore (il prezzo non sempre lo fa chi vende, anzi quasi mai) per cui a fronte di nessuno disposto a spendere 45 milioni è destinato a restare".

Getty Images

"Inzaghi potrebbe utilizzare Zielinski o proprio Barella al posto di Calhanoglu (fuori per almeno 15 giorni), come ha già fatto in precedenza, ma la scelta che più lo soddisfa è ancora quella di Asllani, in organico proprio per essere il vice del turco. L'albanese non è Calhanoglu, ma ha 22 anni ed è costato 16 milioni. Normale che l'Inter cerchi di tutelare il suo investimento".