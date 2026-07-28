VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

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MANCHESTER, ENGLAND - MAY 22: John Stones and Kyle Walker of Manchester City celebrate with the Premier League trophy after their side finished the season as Premier League champions after the Premier League match between Manchester City and Aston Villa at Etihad Stadium on May 22, 2022 in Manchester, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

John Stones è ormai un calciatore dell'Inter. Il calciatore arriverà a stretto giro a Milano per sottoporsi a visite mediche e firma, prima di tornare in vacanza. I nerazzurri hanno vinto la concorrenza di diverse squadre di Premier League, ma anche della Juventus, che aveva tentato un affondo negli ultimi giorni. I bianconeri erano stuzzicati in particolar modo da un dato che riguarda l'ormai ex Manchester City. Si legge sul Corriere della Sera di oggi:

Dalla stagione 2018-19, nessun difensore in Premier con oltre 900 minuti di gioco ha registrato una precisione nei passaggi superiore a quella di Stones (94%), un dato che aveva ingolosito anche la Juventus. I bianconeri hanno provato a inserirsi nel weekend, con Spalletti ancora alla ricerca di quel campione che possa spingere la squadra a uno scatto di mentalità dopo i tentativi falliti per i vari Allisson, Bernardo Silva e Goretzka. Ma i difensori in rosa abbondano e le priorità di Carnevali e Massara restano l’attaccante e il portiere.