Il difensore inglese arriva in nerazzurro a parametro zero: diversi club erano su di lui, tra cui la Juventus di Giovanni Carnevali
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John Stones è ormai un calciatore dell'Inter. Il calciatore arriverà a stretto giro a Milano per sottoporsi a visite mediche e firma, prima di tornare in vacanza. I nerazzurri hanno vinto la concorrenza di diverse squadre di Premier League, ma anche della Juventus, che aveva tentato un affondo negli ultimi giorni. I bianconeri erano stuzzicati in particolar modo da un dato che riguarda l'ormai ex Manchester City. Si legge sul Corriere della Sera di oggi:
Dalla stagione 2018-19, nessun difensore in Premier con oltre 900 minuti di gioco ha registrato una precisione nei passaggi superiore a quella di Stones (94%), un dato che aveva ingolosito anche la Juventus. I bianconeri hanno provato a inserirsi nel weekend, con Spalletti ancora alla ricerca di quel campione che possa spingere la squadra a uno scatto di mentalità dopo i tentativi falliti per i vari Allisson, Bernardo Silva e Goretzka. Ma i difensori in rosa abbondano e le priorità di Carnevali e Massara restano l’attaccante e il portiere.
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