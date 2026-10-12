Le colpe inventate di Sucic e il vero imprescindibile dell'Inter. Mai rosa così completa?

Domani sera è il programma la sfida tra l’Inter di Cristian Chivu e il Bruges, match valido per la seconda giornata di League Phase di Champions League.

“Quello che sbarcherà oggi a Milano sarà un Bruges affamato di punti” scrive il Corriere dello Sport. Il motivo è legato alla sconfitta interna rimediata all’esordio stagionale in Champions contro l’Aston Villa.

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La squadra di Leko è a quota zero punti, con il tecnico che è preoccupato anche per le condizioni fisiche dell’esterno Forbs

“Il portoghese è una delle pedine di punta della squadra, ma sabato nel 4-1 rifilato in trasferta al Raal La Louvière è uscito anzitempo per un fastidio muscolare e potrebbe alzare bandiera bianca”.

In campionato il Bruges è secondo e insegue a un punto il Gent capolista, contro cui ha perso lo scontro diretto oltre ad aver vinto tutte le altre sette partite.

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Sommer e Tresoldi

A San Siro l’osservato speciale sarà Nicolò Tresoldi, 22enne attaccante della formazione belga che deve scegliere se accettare la corte dell’Italia di Mancini o della Germania di Klopp.

L’altro volto noto sarà quello dell’ex Sommer, accasatosi in Belgio dopo essersi svincolato dai colori nerazzurri.

“Stavolta sarà a Milano da avversario e serviranno nervi saldi, dopo i vistosi errori commessi in Champions contro l’Aston Villa e in campionato contro l’Anversa”.

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Il programma del Bruges

Il Bruges si allenerà questa mattina nel proprio centro sportivo alle porte di Bruges e poi partiranno in direzione Milano, dove alle 18.45 Leko terrà la conferenza della vigilia in vista della sfida di domani sera.