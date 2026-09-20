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L'Inter, per la quarta volta consecutiva fra campionato e Champions League, va sotto di due gol, ma reagisce e acciuffa il pareggio nel big match contro la Roma grazie alla doppietta di Lautaro Martinez nella ripresa. Segnali positivi e negativi, secondo il Corriere della Sera: "Dottor Gasp e mister Chivu: nessuno può ammazzare il campionato dopo cinque giornate, ma Roma e Inter si inventano un big match bipolare, tutto a vantaggio dei giallorossi nel primo tempo e colorato di nerazzurro nella ripresa. Due gol di Koné nel cuore di una difesa fantasma e una doppietta da padrone dell'area di Lautaro sono la sintesi di una gara spettacolare, intensa, combattuta fino all'ultimo, che ha fatto emergere pregi e difetti della Grande Favorita e della sua antagonista principale".

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"Quelle energie positive, l'Inter invece le trova solo dopo aver preso due manrovesci in piena faccia, come se le sue partite fossero un film di Bud Spencer: andare sotto di due gol per quattro volte di fila è un brutto segnale, ma rimontare tre volte (due vittorie e un pareggio) e sfiorare il 2-2 a Madrid è altrettanto importante. Forse di più. A patto che l'Inter sia meno presuntuosa e compiaciuta della sua forza, che forse emergerà in modo più netto dopo la sosta, quando si giocherà ogni tre giorni. Ma che ha bisogno di una manutenzione «soprattutto nel gioco senza palla» come concede Chivu, che deve ancora metabolizzare gli addii di un portiere padrone della costruzione dal basso come Sommer, di un marcatore puro come Acerbi e di un esterno devastante come Dumfries. Senza contare l'assenza di Calhanoglu, già ai box".