Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter di Cristian Chivu sta recuperando i pezzi. Ad Appiano Gentile il lavoro sta producendo effetti importanti, di cui si beneficerà sicuramente al rientro dalla sosta. In particolare, si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola stamattina:

Getty Images

"C’era un pensiero in estate, quello di un’Inter totalmente al sicuro sugli esterni, che adesso, dopo sei giornate di purgatorio, è diventato realtà. Le corsie di Cristian Chivu sono tornate a riveder le stelle. Tutti presenti. Titolari, alternative, varianti sul tema. Uno di quei sovraffollamenti che fanno felice un allenatore. Federico Dimarco a sinistra, Djed Spence a destra. Un inedito. L’azzurro torna alla ripresa del campionato sul suo territorio, l’inglese si vedrà per la prima volta lì dove comandava Denzel Dumfries e dove Andy Diouf si è guadagnato la Francia (più un nuovo cambio di ruolo, ovvero terzino sinistro, incluso come se fosse un bonus)".