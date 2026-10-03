Alle 11, questa mattina, a porte chiuse e ad Appiano Gentile, l'Inter giocherà una partitella amichevole contro il Lumezzane. Una sfida che potrebbe testare la tenuta di Djed Spence, pronto al ritorno in campo dopo una prima parte della stagione nella quale è stato out.

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"Il motore non può che essere ancora in fase di rodaggio, avendo giocato l’ultima partita ufficiale al Mondiale lo scorso 18 luglio. I giri però inizieranno a salire questa mattina. Una prima prova che darà risposte significative sia al calciatore sia a Chivu, a una settimana esatta dal ritorno in campo contro il Parma in campionato. L’esterno ex Tottenham, seguendo un programma personalizzato, nelle ultime settimane ha lavorato duro per smaltire l’infortunio rimediato durante la preparazione estiva e se tutto dovesse andare per il verso giusto sarà tra i convocati alla ripresa del campionato, con la prospettiva nel lungo periodo di restituire al tecnico interista un’alternativa in più sulle corsie esterne", scrive il Corriere dello Sport a proposito del giocatore.

(Fonte: Corriere dello Sport)