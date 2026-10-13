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Il cammino in Champions per l'Inter è iniziato con una sconfitta, ora la squadra di Chivu deve trovare subito la vittoria contro il Club Brugge. Lo scorso anno 15 punti non bastarono a evitare i playoff, i nerazzurri non possono lasciare altri punti per strada.

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"Una partita è andata ed è stata persa, a Madrid contro il Real. Ne restano sette e non c’è niente da capire, se l’obiettivo è la qualificazione diretta agli ottavi: l’Inter deve battere il Bruges stasera a San Siro e mettere assieme più punti possibili nei successivi tre turni, contro Shakhtar, Feyenoord e Stoccarda. Perché poi dovrà misurarsi con Borussia Dortmund e Liverpool e avrà come carta di riserva lo Slovan Bratislava all’ottava e conclusiva giornata", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Nella Champions 2025-26, l’ottavo posto, l’ultimo utile per passare subito, se lo aggiudicò il Manchester City con 16 punti, come Barcellona, Sporting e Chelsea. Il City risultò ottavo per minor numero di gol segnati rispetto allo Sporting. L’Inter finì un gradino sotto, a 15, con cinque vittorie e tre sconfitte. Se si usa questo metro, dubbi non ce ne sono: l’Inter deve imporsi nelle cinque partite in apparenza facili e raggranellare almeno un pari tra Borussia Dortmund e Liverpool. E poi va cancellata la striscia negativa in essere, le tre sconfitte consecutive, le due contro il Bodo a febbraio, negli spareggi del 2025-26, e lo scivolone recente al Bernabeu", aggiunge Gazzetta.