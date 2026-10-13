Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha analizzato così la netta vittoria dell'Inter di sabato col Parma: "C'è poco da dire sull'Inter. Quando gioca 20-25 minuti come le ho visto fare col Parma, che si è consegnato, è ingiocabile: in quei 25 minuti è ingiocabile. Cosa sta cercando di fare Chivu? Sta cercando di mettere più intensità nella squadra nel recupero palla, tenere la difesa più alta ed europeizzarsi perché vuole fare bene in Champions League.

Getty Images

Per farlo ha trovato un giocatore di gamba come Diouf che fa la differenza in Europa, ha ancora il dominio nel gioco ma ha bisogno di più intensità nel recupero palla, che è ancora un po' alternata. Chivu sta cercando non di tornare alla rotazione aritmetica di Inzaghi, ma i minuti delle cosiddette riserve stanno crescendo: si sta affidando a più giocatori. E non ha ancora avuto abbastanza da Jones e Spence, Stones è un'altra cosa e darà quel che potrà perché sono anni che ha problemi fisici.

Chivu cercherà di avere più giocatori che giocano più minuti per mantenere alta l'intensità per più tempo. Se l'Inter riesce ad avere l'intensità che ha per 20-25 minuti per 60, allora diventa veramente una candidata per fare molto bene anche in Champions League: Chivu è bravissimo e ci sta lavorando. Su alcune cose ci è già arrivato, su altre c'è bisogno di tempo per far avere più minutaggio a tutti".