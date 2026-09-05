VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

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Cristian Chivu ha provato a far chiarezza una volta per tutte. L'allenatore dell'Inter, pungolato ancora una volta in conferenza stampa, si è soffermato su qualche minuto sul rendimento della squadra negli scontri diretti, ricordando comunque di aver battuto la Juventus lo scorso anno e di aver battuto anche Roma e Como, che sono finite tra le prime quattro e anche davanti al Milan. Sul tema torna anche La Repubblica di oggi:

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"Sui precedenti è invece ritornato in maniera più piccata Chivu, che a San Siro cerca anche una rivincita personale. «Max è bravo e ha tanta esperienza, disse che sapeva come batterci. Io spero di avere imparato dagli errori, abbiamo una nostra identità precisa e non vogliamo snaturarla», ha mostrato i muscoli l'allenatore romeno, criticato nella passata stagione proprio per qualche scivolone contro le big".