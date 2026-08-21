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Un'Inter in campo con un modulo diverso dal 3-5-2? Un'ipotesi non facile da contemplare, dopo sette stagioni consecutive in cui è stato utilizzato questo sistema tattico, ma nemmeno da escludere. La Gazzetta dello Sport spiega il perchè: "Già un anno fa Chivu aveva lasciato intendere una virata verso la linea a quattro. Poi ha saggiamente ripiegato su una difesa a tre alla quale l'Inter era abituata da sei stagioni (due con Conte, quattro con Inzaghi) e con l'usato sicuro ha vinto lo scudetto.

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Stones lascia supporre che il 3-5-2 "aziendale" sarà confermato e addirittura potenziato, però uno dei rischi dell'Inter, soprattutto in Europa, è diventare un po' prevedibile e concedere qualcosa in mezzo. Ecco perché Chivu potrebbe concedersi un esperimento a quattro, soprattutto dopo aver visto l'ottimo rendimento di Sucic al Mondiale quando la Croazia lo ha impiegato da trequartista. Da America 2026, tra le tante indicazioni, è emersa una prevalenza della difesa a quattro che sembra aver influenzato anche i nostri tecnici: al pronti-via, sulla carta almeno, la difesa a tre sembra per una volta in minoranza e anche la Nazionale, con Mancini, dovrebbe invertire la tendenza. Di sicuro Chivu non è un'integralista e il fatto che l'anno scorso avesse pensato a una svolta tattica può essere un indizio".