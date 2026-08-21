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Dopo gli arrivi di Stones e Spence e quello imminente di Jones, atterrato ieri sera a Milano e atteso oggi dal classico iter delle visite mediche e della firma sul contratto, l'Inter potrebbe guardare ancora in Premier League per regalarsi l'ultimo colpo di questo mercato. Il nome giusto, secondo Tuttosport, sarebbe quello di Gabriel Martinelli, attaccante brasiliano in uscita dall'Arsenal: "Se Luis Henrique dovesse partire - l'Inter lo valuta almeno 25 milioni e vorrebbe la garanzia del riscatto -, chiaramente Chivu chiederebbe un'alternativa, anche perché il brasiliano in questo momento è il vice Dimarco.

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[...] L'idea è quella di cercare un giocatore più offensivo, che parta sì da sinistra, ma che dia opzioni differenti. E buon prezzo, magari low cost. Sempre che... non arrivi invece un'offerta importante per un giocatore non sul mercato, ma eventualmente sacrificabile. Gli indizi degli ultimi giorni conducono a Bonny che potrebbe interessare ad alcuni club stranieri o alla Fiorentina come alternativa a Kean. Sono arrivate anche richieste per Aleksandar Stankovic, ma l'Inter non vuole cederlo (a giugno rifiutati 40 milioni dalla Premier) e potrebbe valutare un prestito, anche se poi Chivu resterebbe con sei centrocampisti. Il figlio di Deki, per altro, non vuole partire.

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Tornando a Bonny, l'Inter per cederlo si aspetta una proposta da almeno 40 milioni. Con quei soldi, allora il club potrebbe tentare un ultimo grande colpo e tornerebbe a guardare in Premier League. L'agenzia che segue Luis Henrique - la Roc Nation - nei giorni scorsi ha proposto Gabriel Martinelli, in uscita dall'Arsenal. Il brasiliano, con passaporto italiano, ha le caratteristiche che l'Inter cerca, visto che parte dalla fascia, è veloce e salta l'uomo. L'Arsenal però lo valuta molto, oltre 40 milioni. Alternative? Zirkzee (attaccante di manovra, non certo un'ala) è sul mercato, mentre Chiesa - che piace a Marotta e costerebbe molto meno - non vuole lasciare Liverpool".