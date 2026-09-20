«La prestazione di Massa è stata di altissimo livello. Non era andato benissimo in CL, in Roma-Inter, prestazione da top invece, non ricordo errori». Così Luca Marelli, su DAZN, ha commentato la direzione di gara dell'arbitro della gara dell'Olimpico. Un episodio della partita è stato gestito al meglio ma è stato pericoloso secondo l'esperto arbitrale.

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L'arbitraggio di Roma-Inter

«Ma per precisare, anche se la decisione è corretta, all'82esimo ha fischiato un fallo con parecchi secondi di ritardo. Ha prima lasciato correre e poi fischia e ammonisce Koulierakīs per un intervento falloso su Diouf. Il VAR non ha avuto tempo di intervenire, al di là del fatto che non può intervenire su un'ammonizione. Il giocatore giallorosso ha rischiato parecchio perché siamo andati vicino ad un fallo da espulsione e quindi al rosso per fallo grave di gioco. Ci sta il giallo. L'assistente si ferma sul posto per comunicare a Massa il fallo: il loro ruolo di guardalinee è venuto meno sul fuorigioco e deve essere quindi collaborativo. Prestazione positiva della sestina arbitrale, VAR compreso, quindi. Il fallo era pericoloso ma per fortuna il piede di Diouf viene via velocemente», ha spiegato Marelli.

«Il gol tolto e poi dato a Koné è regolare ma è una situazione difficile da interpretare, per un essere umano vedere che il pallone era davanti di pochi cm era davvero difficile», ha spiegato sull'episodio che è stato rivisto al VAR.

(Fonte: DAZN)