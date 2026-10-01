Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui E' ancora ai box in casa Inter Federico Dimarco, ma tutto procede perché l'esterno sia a disposizione al rientro dalla sosta per le nazionali. Ecco il punto dal Corriere dello Sport.

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La scorsa settimana si è sottoposto a sedute di terapia. In quella in corso, con la ripresa degli allenamenti, sta proseguendo con il suo programma differenziato - tranne ieri, giorno di riposo per tutti - che gli permetterà di aggregarsi al gruppo lunedì prossimo. Significa che non parteciperà all’amichevole con il Lumezzane di sabato mattina ma sarà sicuramente a disposizione per la sfida con il Parma del 10 ottobre.

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Ma, soprattutto, lo sarà con un ginocchio in piena efficienza. Lo scorso anno è stato il miglior nerazzurro in assoluto. Ora non è ancora decollato proprio perché frenato da qualche guaio fisico, ma nonostante le condizioni precarie, proprio contro il Napoli è stato capace di servire un assist spettacolare a Lautaro dopo aver colpito il palo su punizione.