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Ancora poche ore e l'Inter tornerà in campo. Non per un allenamento, ma per una partita. Anche piuttosto impegnativa. I nerazzurri affronteranno infatti il Manchester City, come ricorda anche TuttoSport in edicola stamattina:

HONG KONG, CHINA - JULY 31: Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference ahead friendly match between Manchester City FC and FC Internazionale on July 31, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Oggi, alle 19.30 di Hong Kong, le 13.30 in Italia, l’inizio del match contro i “Citizens” - diretta su Sky e Dazn -, per una partita che potrà essere la cartina tornasole del lavoro sin qui svolto dai nerazzurri. Non conterà tanto il risultato, ma chiaramente saranno importanti le risposte dei calciatori interisti, sia per capire come proceda il lavoro sulle gambe, sia per vedere all’opera svariati elementi contro avversari di un livello alto.

Ieri Chivu, durante la rifinitura sotto una pioggia incessante, ha insistito molto sul pressing degli attaccanti rivolto ai difensori, ma al contempo stesso anche sull’uscita dal basso. Insomma aggressività, ma anche tecnica, con i suoi ragazzi che ovviamente dovranno essere attenti e propositivi in tutte le fasi del gioco. A riguardo c’è curiosità per Andy Diouf, che dopo aver incantato contro il Karlsruhe con una pregevole doppietta, dovrà vedersela stavolta contro rivali di caratura internazionale".