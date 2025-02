L'Inter si prepara ad affrontare il Milan per la terza volta in questa stagione. Le prime due volte è andata male, per questo la squadra di Inzaghi vuole cambiare questo trend. Il tecnico dei nerazzurri ha praticamente già deciso la formazione di domani.

"Questo Calhanoglu scalpitante per tornare dall’inizio nella gara per lui sacra è l’unico dubbio che arrovella Simone Inzaghi. Per il resto, dieci undicesimi della formazione anti-Diavolo è stata pensata e provata già alla Pinetina, poi nell’allenamento di oggi pomeriggio si continuerà secondo lo stesso canovaccio. In ogni caso, nessuno dopo il trionfo di Champions contro il Monaco di mercoldì ha avuto dubbi atletici o per di più tecnici: non c’è stanchezza o turnover che tenga, contro i rossoneri va mandata in campo la migliore armata possibile", scrive La Gazzetta dello Sport.