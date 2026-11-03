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L'Inter non mostra più quella solidità difensiva che la caratterizzava. I gol presi sono tanti e non sembra trovare un rimedio. Stasera il trio difensivo è praticamente obbligato.

Getty Images

"Due dei tre gol subiti contro il Milan sono stati un brutto vedere. Pulisic, non altissimo, ha fatto fessi i giganteschi centrali interisti, Bisseck in particolare. Sul 2-0 di Rabiot, l’effetto presepe è stato evidente. L’Inter non guarisce dall’influenza difensiva che l’affligge. Passi per i 13 gol incassati in 10 giornate di campionato, comunque tanti se rapportati ai 35 totali della scorsa Serie A, ma i 6 in tre turni di Champions, alla media di 2 a partita, sono troppi", analizza La Gazzetta dello Sport

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"Contro lo Shakhtar, alla terza, è arrivato il primo “clean sheet”, un passo in avanti, da confermare oggi in Olanda, e però sporcato dal derby. Con massimo rispetto, non può essere che gli addii ad Acerbi e De Vrij, difensori stagionati, abbiano aperto delle voragini. Allo stesso tempo, è arduo spiegare i guasti con il tentativo di mantenere la linea più “alta”: non si registrano significative differenze nei valori di baricentro medio in confronto alla scorsa annata. Stones, il grande acquisto dell’estate, non si è praticamente visto, per via dell’infortunio. Stasera mancherà Bastoni, squalificato; il terzetto sarà composto da Bisseck, Akanji e Augusto. Qualcosa non quadra più, là dietro. E se fosse lassismo mentale? Poca applicazione nelle marcature? Chivu è stato un grande difensore e saprà riparare l’inaspettata fragilità", aggiunge Gazzetta.