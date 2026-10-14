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L'Inter crolla in Champions a San Siro contro il Bruges. Brutta sconfitta che complica il cammino in Europa della squadra di Chivu che ora non può più permettersi altri passi falsi.

Getty Images

"Dominante in Italia, disastrosa in Europa. L’Inter di Cristian Chivu è autarchica, per niente internazionale. Settima sconfitta nelle ultime otto partite di Champions, un bilancio in profondo rosso. La batosta contro il Bruges pregiudica in modo serio la qualificazione diretta agli ottavi, a questo punto serviranno almeno 5 vittorie e un pari nelle prossime sei giornate, e complica l’accesso ai playoff. Zero punti in due partite, l’Inter è partita malissimo, anzi non si è mossa dalla linea del via. Nel Bruges, fragorosa e sontuosa tripletta di Nicolò Tresoldi, il ragazzo italiano in ballo tra la Germania e Italia. Immaginiamo che il ct Roberto Mancini abbia accelerato la pratica per vestirlo di azzurro. Come se non bastasse, Tresoldi è un milanista dichiarato. Yann Sommer, il grande ex di nottata, ha lasciato San Siro da vincitore. Si fa strada il cattivo pensiero che con lo svizzero nella porta dell’Inter il risultato sarebbe stato diverso, praticamente rovesciato. Josep Martinez ha regalato il secondo gol al Bruges con un’uscita incomprensibile. Tra i pali il portiere spagnolo ha il suo perché, ma ha lo svarione facile e questo non va bene", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"In Europa, l’Inter di Chivu non funziona e c’è da chiedersi perché. In fondo, diversi giocatori di questa squadra si guadagnarono la finale, nel 2023 e nel 2025, con Simone Inzaghi in panchina. Non può essere che abbiano disimparato, ci deve essere qualcosa d’altro", aggiunge il quotidiano.