Le probabilità di qualificazione diretta agli ottavi dei nerazzurri crescono di quasi 19 punti percentuali. Solo il Liverpool ha fatto meglio.
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La vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda cambia sensibilmente le prospettive europee dell'Inter. Dopo la quinta giornata della fase campionato di Champions League, Football Rankings ha aggiornato le proprie proiezioni relative alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiE per i nerazzurri arriva una doppia buona notizia: l'Inter entra nella Top 8 delle favorite, scalzando il Bayern Monaco, ed è la seconda squadra in assoluto per incremento delle probabilità di qualificazione diretta.
Secondo Football Rankings, le possibilità dell'Inter di chiudere la fase campionato tra le prime otto sono passate dal 24,1% a circa il 43%, con un incremento di 18,9 punti percentuali. Soltanto il Liverpool, passato dal 55,2% all'82,1%, ha fatto registrare una crescita superiore.
Bene anche il Como, mentre crollano le possibilità del Bayern Monaco dopo la sconfitta contro il Lille: i tedeschi passano dal 63,8% al 31,9%.
Champions League, le nuove probabilità di arrivare nella Top 8Nella graduatoria generale pubblicata da Football Rankings, l'Inter occupa adesso l'ottava posizione con il 42,2% di probabilità di qualificazione diretta e una proiezione finale di 14,55 punti.
Ecco le dieci squadre con le maggiori possibilità di chiudere tra le prime otto:
- Real Madrid – 99,7%
- PSG – 94,1%
- Barcellona – 82,9%
- Liverpool – 81,1%
- Arsenal – 79,4%
- Como – 58,1%
- Manchester City – 55,9%
- INTER – 42,2%
- Real Betis – 35,5%
- Bayern Monaco – 32,7%
Inter, quasi raddoppiate le possibilità di qualificazione direttaL'effetto della vittoria contro lo Stoccarda è evidente. Prima della quinta giornata, secondo il modello statistico di Football Rankings, l'Inter aveva circa una possibilità su quattro di centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Adesso la percentuale supera il 40%.
A tre giornate dalla conclusione della fase campionato, la squadra di Cristian Chivu torna dunque pienamente in corsa per evitare i playoff.
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