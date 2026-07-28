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Ultimo giorno di riposo in casa Inter dopo il rientro dal ritiro tedesco: la squadra, rientrata in Italia domenica in tarda serata, tornerà a disposizione del tecnico rumeno domani a pranzo, prima dell'unico allenamento di giornata e della partenza in tarda serata per la tournée. Secondo il Corriere dello Sport, "la prima tappa sarà a Hong Kong, dove i nerazzurri affronteranno il Manchester City, sabato 1 agosto.

Dopo la gara la squadra partirà invece alla volta di Perth: in Australia sono in programma le sfide contro il Milan, mercoledì 5 agosto, e contro la Juventus, sabato 8 agosto. Quella con i bianconeri non sarà l'ultima sfida del precampionato dell'Inter: in ballo c'è anche un'amichevole da affrontare a cavallo del Ferragosto per presentarsi poi così pronti ai nastri di partenza della nuova stagione. Sul volo per la Cina ci saranno anche Calhanoglu, Sucic e Bonny, insieme a tutti i giovani che hanno partecipato anche al ritiro di Donaueschingen, salvo defezioni dell'ultimo minuto anche per questioni di mercato.

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Akanji, invece, dovrebbe tornare a lavorare nei primi giorni della prossima settimana: probabile, ma ancora non certo, che segua lo stesso percorso dei tre nazionali già rientrati in questi giorni, cominciando la fase di test atletici ad Appiano Gentile mentre la squadra sarà in Australia. Lo svizzero si ricongiungerebbe così al gruppo dopo la tournée, negli stessi giorni in cui dovrebbero rivedersi anche Lautaro e Thuram".