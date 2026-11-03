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Dopo la brutta sconfitta nel derby col Milan, l'Inter deve reagire subito in Champions. Stasera in casa del Feyenoord, i nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi.

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"Mollezza nel derby. Atteggiamento di sufficienza nella partita precedente, contro il Venezia. Le ultime due prestazioni dell’Inter hanno colpito per la mancanza di cattiveria. Sembrava che la squadra si aspettasse di vincere per una sorta di superiorità acquisita. Stasera contro il Feyenoord, l’Inter deve cambiare testa, rimettersi l’elmetto. Urge una risposta forte e chiara. In Champions, i bonus sono quasi finiti. Gli scivoloni contro Real Madrid e Bruges, la vittoria risicata contro lo Shakhtar: tre punti in tre giornate. Così non si va lontano, si rischia di rimanere fuori dai playoff. A Rotterdam, nello stadio del Feyenoord, il De Kuip, la Vasca, l’Inter troverà un ambiente rovente e lo sa bene perché qui ha vinto per 2-0 non più tardi di un anno e mezzo fa, con gol di Lautaro e Thuram, nell’andata degli ottavi. Era l’Inter di Simone Inzaghi e sapeva navigare nelle acque internazionali", ricorda La Gazzetta dello Sport.

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"L’Inter di Cristian Chivu no, il bilancio dell’allenatore romeno in Champions volge al rosso, sei vittorie e sette sconfitte, nessun pareggio. I successi sono arrivati contro avversari di calibro medio-basso, l’unico squillo contro il Borussia nella scorsa edizione. Assente Lautaro, la ThuLa è dimezzata e tocca a Marcus Thuram farsi carico del gruppo. A parte qualche eccezione, tipo le semifinali contro il Barcellona nel 2024-25, Thuram tende a defilarsi quando il livello si alza. È il momento di smentire il cattivo pensiero. Thuram non sorrida, mostri la faccia feroce. Ieri, in conferenza stampa, ha parlato da leader. Buon segno", aggiunge il quotidiano.