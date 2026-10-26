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Bocciatura per l'arbitro Mariani in Inter-Fiorentina anche da La Gazzetta dello Sport. Ecco l'analisi della moviola della Rosea sulla gara di ieri: "Subito due falli fischiati in maniera fiscale (Pongracic su Thuram e Bisseck-Njie), poi due angoli mancati per l’Inter (ci sarà anche il terzo al 5’st), ma anche due non-rigori colti in diretta: al 36’ Bastoni ha il braccio attaccato al corpo e dentro la figura; al 37’, palla inattesa e ravvicinata toccata da Pongracic.

Niente in entrambi i casi. Al 3’ st, Jimenez “risponde» al pubblico: rischio giallo. Bastoni graziato due volte: al 9’ su Mastantuono e al 14’ su Jimenez. Al 24’, Viery su Thuram in area, allarga la gamba senza disponibilità del pallone: colpo da rigore, Mariani prima indica il dischetto e poi ci ripensa, il Var non sana.

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Al 50’ st trattenuta di Valdepenas (si disinteressa del pallone) su Thuram: penalty chiaro. Mariani da 5: avvio un po’ così, attento sui due contatti di mano in area ma impreciso e indeciso (e non sorretto dal Var) nel penalty mancato. Si rifà nell’altro rigore solare del 2-1".