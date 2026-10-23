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Inter-Fiorentina sarà una partita particolare anche per Mateo Pellegrino, attaccante della squadra di Vanoli con un passato... nerazzurro. A raccontare l'interessante retroscena è l'edizione odierna de La Nazione:

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"Una partita come le altre per Mateo Pellegrino non può essere. Di fronte l’Inter, la società che da bambino ha contribuito a farlo crescere, prima di tornare in Argentina e completare il proprio percorso nel settore giovanile del Vélez Sarsfield. Per ritrovare il suo passato nerazzurro bisogna tornare al 2010, quando l’Inter aveva appena conquistato il Triplete e Rafa Benitez aveva raccolto l’eredità di José Mourinho. Nello staff dello spagnolo c’era anche Mauricio Pellegrino, ex difensore di Barcellona, Valencia e Liverpool, nonché padre di Mateo. Il piccolo Pellegrino, all’epoca di appena nove anni, fu inserito nella formazione Pulcini dell’Inter, dove rimase per alcuni mesi, fino all’addio di Benitez e del padre alla società nerazzurra".

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"Un’esperienza breve, prima del ritorno in Argentina, ma sufficiente per conservare un legame particolare con quei colori. Domenica ritroverà i nerazzurri da avversario, con la maglia della Fiorentina e una responsabilità importante: guidare l’attacco viola nel tentativo di interrompere un periodo complicatissimo. Un dispiacere alla squadra che lo ha visto crescere sarebbe il modo migliore per dare una svolta alla sua stagione e, soprattutto, a quella della Fiorentina".

(Fonte: La Nazione)