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La Gazzetta dello Sport, dopo aver descritto gli aspetti positivi mostrati dall'Inter in questo pre campionato, analizza ora ciò che ancora non va: "L'aggressività del Milan della prima mezz'ora ha creato problemi superiori rispetto alle previsioni. A un certo punto l'Inter non riusciva a fare due passaggi di fila: Stankovic, a ritmi alti, ha pagato l'inesperienza ed è stato sostituito nell'intervallo. Inoltre la linea difensiva era slegata dal centrocampo e concedeva molto spazio ai trequartisti avversari, specialmente Loftus-Cheek. Bastoni più volte è stato saltato in velocità. Inoltre la gestione del palleggio – 66 per cento di possesso nel primo tempo – è stata lenta e scolastica".

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"Per andare in vantaggio l'Inter ha dovuto effettuare un recupero poderoso oltre la linea di metà campo con Pavard che ha servito il giovane Lavelli. Bravo è stato il ragazzino a liberare Barella che da destra ha piazzato l'assist comodo per Dimarco. E c'è un'altra cosa: Pio Esposito, che ha un fisico da granatiere, non è ancora in forma; Bonny stesso ha giocato a Perth i suoi primi minuti. Visto che Lautaro e Thuram non saranno pronti per la prima contro il Monza, l'Inter potrebbe trovare delle difficoltà a segnare".