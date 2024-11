Simone Inzaghi è il quarto allenatore di un club italiano per media punti in Champions League – dopo Capello, Herrera e Trapattoni – ed è anche il secondo di sempre in Serie A con il nerazzurro addosso. Statistiche che confermano come il tecnico, dal suo approdo in nerazzurro, abbia fatto un lavoro eccezionale insieme al suo staff. Dopo la vittoria contro il Lipsia, per l'Inter è tempo di rituffarsi nel clima campionato, l'obiettivo è il sorpasso al Napoli. "L’Inter ha un piano in due mosse: la prima, chiudere il 2024 proprio come l’aveva iniziato, in testa al campionato. E poi, la seconda, prendere il largo nei primi due mesi del 2025, fino alla ripresa della Champions di inizio marzo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.