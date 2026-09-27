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Nel corso del suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini, giornalista di mercato, ha fatto il punto in casa Inter spiegando le strategie future del club: "I nerazzurri in questo periodo sono al lavoro per i rinnovi di Dimarco e Calhanoglu. Per quest’ultimo però non ci sono stati grandi passi in avanti e quindi dagli eventuali sviluppi potrebbero nascere nuovi scenari.

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La società è alla ricerca delle migliori soluzioni possibili. E non è un caso che proprio a riguardo del centrocampo l’Inter si stia interessando in maniera concreta ad Alessandro Romano, che il Cagliari ha preso in prestito con obbligo condizionato dalla Roma per 5 milioni di euro.

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Ora il suo valore è più che raddoppiato e sicuramente in estate potrebbe diventare uno dei giocatori più ambiti. La convocazione in Nazionale è l’ulteriore conferma del suo valore. L’Inter lo segue con attenzione e lo vede come una possibile alternativa proprio a Calhanoglu".