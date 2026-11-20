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Dopo la sosta nazionali si sa, l'incognita c'è sempre. Ma l'Inter affronterà l'Atalanta in una trasferta sì delicata, ma con dalla sua parte dei precedenti estremamente favorevoli negli ultimi anni. A riportarli è il Corriere dello Sport:

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"Alla ripresa dopo la sosta c’è sempre qualche incognita nascosta, ma l’Inter per ripartire con il piede giusto a Bergamo si affida ai precedenti. La striscia contro le Dea è più che mai aperta e l’obiettivo è quello di prolungare questa scia per non perdere colpi rispetto alla Lazio capolista. Lo scorso marzo a San Siro era finita 1-1 (botta e risposta tra Pio Esposito e Krstovic) però prima nel conteggio si erano raccolte ben 9 vittorie di fila dell’Inter, includendo anche una semifinale di Supercoppa Italiana e un quarto di finale di Coppa Italia.

Addirittura nei testa a testa per trovare l’ultima sconfitta dei nerazzurri di Milano bisogna tornare al novembre 2018, con il 4-1 maturato a Bergamo e patito dalla squadra all’epoca allenata da Spalletti e con Icardi capitano. Da quel giorno in poi in 17 partite sono maturate 11 vittorie e 6 pareggi, tanto che per l’Atalanta fronteggiare l’Inter sembra diventato quasi un rompicapo irrisolvibile in attesa di seguire il confronto di domenica sera con la truppa di Sarri".

"Il rischio principale però è quello di abbassare la guardia, senza ripartire con la giusta concentrazione dopo la pausa. Anche perché il dopo sosta ha spesso nascosto a Chivu spiacevoli insidie in campionato. Nel complesso fin qui con il tecnico rumeno in panchina sono maturate 3 vittorie (due volte contro la Roma e a ottobre contro il Parma), ma anche 2 sconfitte nei confronti con Juve e Milan nella scorsa stagione".

(Fonte: Corriere dello Sport)