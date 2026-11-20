"Duro colpo all’inchiesta per rivelazioni di segreti e turbativa d’asta nella vendita dello stadio San Siro dal Comune a Milan e Inter". A raccontarlo è il Corriere della Sera che annuncia come la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso della difesa di Christian Malangone e abbia disposto l'immediata restituzione (senza trattamento di copie) allo stesso Malagone del cellulare che era stato sequestrato tramite un decreto della Procura di Milano con l'iniziale accusa di turbativa d'asta nella vendita di San Siro.

Malagone si era rifiutato di dare ai pm la password del suo telefonino, che nel frattempo era rimasto non consultabile dagli inquirenti, ma ora la Cassazione restituisce telefonino e PC al dirigente del Comune di Milano. «È una vittoria netta, senza possibilità di replica: la Corte di Cassazione ha detto NO!», esulta il difensore Domenico Aiello.

Getty Images

No al sequestro, no alla logica investigativa che lo sorreggeva, no alla conferma del Riesame. Un annullamento senza rinvio che chiude definitivamente quella pagina e restituisce al dott. Malangone ciò che non avrebbe mai dovuto essergli tolto. La difesa aveva impugnato con determinazione un provvedimento che riteneva illegittimo sin dalla esecuzione, anche contro le intenzioni del manager pubblico la difesa non ha consegnato le password che avrebbero consentito a chi indagava di avere il 98% di tutti i files contenuti negli apparati di Malangone, incluse le più personali e intime comunicazioni e momenti familiari. Tutta la sua vita in pratica. Il Tribunale del Riesame di Milano a sorpresa aveva confermato il provvedimento ora giudicato illegittimo».