Inter premiata come squadra dell'anno al GLGS 2026: sul palco dell'evento ha parlato il presidente nerazzurro Beppe Marotta. Ecco le sue dichiarazioni: "Questo è un premio riconosciuto alla società intera: c'è una squadra che va in campo e un'altra dietro le quinte composta da circa 350 persone che quotidianamente lavorano per supportare chi va in campo. Cercando anche di non dare alibi: la macchina funziona se non ci diamo alibi. Quando non ci sono alibi, la squadra deve tirare fuori tutto l'orgoglio. Questo riconoscimento è distribuito a tutte le componenti della società.

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Fondazione Inter? A breve la presenteremo, è una novità assoluta. Una società di calcio non è solo un fenomeno sportivo e di business: da tempo il nostro bilancio ha raggiunto i 538 milioni di ricavi, ma è anche un fenomeno sociale. E come tale deve agire nel contesto territoriale in cui siamo ma anche nel resto del mondo cercando di fare del bene e rendere felici i meno fortunati. Attenzione al terzo settore, abbiamo tre squadre special: i primi attori sono i calciatori, loro non se ne rendono conto ma con le loro gesta sono una fonte di felicità. Fare una fondazione è un passo minimo che ci sentiamo obbligati a fare e lo faremo con grande impegno".