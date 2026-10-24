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Mercoledì sera, contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, Cristian Chivu ha proposto una grande novità al centro della difesa, con Bastoni schierato da centrale nella difesa a tre piuttosto che da braccetto.

Inter TV

Secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore dell'Inter è pronto a replicare domani a San Siro contro la Fiorentina, lasciando così inizialmente in panchina Akanji:

Getty Images

"... In difesa invece Bastoni è stato provato nuovamente al centro della difesa, come in Champions e in questo caso a riposare sarebbe Akanji. In tema di infortunati, infine, capitan Lautaro si rivedrà dopo la sosta mentre Stones, Jones e Pavard proveranno a tornare in gruppo entro la prossima settimana a seconda dei rispettivi progressi. Non è escluso che qu alcuno di questo trio possa già essere convocato per la trasferta contro il Feyenoord del 3 novembre".

(Fonte: Corriere dello Sport)