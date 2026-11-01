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Dopodomani per l'Inter è già tempo di tornare in campo, visto che i nerazzurri sono attesi in Champions League dalla sfida al Feyenoord. Ma quello che è successo ieri sera in campo contro il Milan resterà certamente per mesi. Scrive la Gazzetta dello Sport:

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"Nonostante l’obbligo di «voltare pagina», visto che domani la squadra vola a Rotterdam Per la sfida col Feyenoord, per mesi resteranno nella mente di tutti le statistiche desolanti da derby senza vittorie da otto partite: «Sono due anni, dobbiamo trovare soluzioni. Dobbiamo fare le cose meglio. Non ci deve abbattere una partita, ma bisogna guardarsi un po’ allo specchio. Rispetto all’anno scorso c’è qualcosa che manca»".

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"Almeno la classifica, però, può offrire una piccola consolazione mentre svolazzano anche le streghe sopra San Siro: «L’anno scorso dopo 10 giornate avevamo qualche punto in meno, oggi sono 25… ma abbiamo perso qualcosa che dobbiamo assolutamente ritrovare. Non cerco scuse, alibi, anzi bisogna ammettere che facciamo fatica a trovare la cattiveria se non quando si va sotto e a volte è un po’ tardi, soprattutto in Champions…»".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)