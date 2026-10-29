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Se avesse potuto, per sua stessa ammissione, ne avrebbe cambiati 10 all'intervallo. Cristian Chivu non era assolutamente contento per l'approccio dei suoi in Venezia-Inter. Lo si era capito abbondantemente anche per i tre cambi chiesti a inizio ripresa. La ricostruzione di quanto accaduto nell'intervallo arriva dalla Gazzetta dello Sport di questa mattina:

(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"Sta diventando un’abitudine: lo spogliatoio dell’Inter tra il primo e il secondo tempo trema. Anche nell’intervallo della partita di Venezia, Cristian Chivu ha fatto sentire la sua insoddisfazione. Stavolta più nei fatti che nelle parole, come invece era capitato a Bologna. A inizio ripresa sono entrati tre giocatori nuovi, tre titolari tutti insieme: Akanji in difesa, Barella e Calhanoglu a centrocampo. Non gli era mai successo da quando allena l’Inter. Nelle interviste poi Chivu ha spiegato che, se fosse stato possibile, avrebbe sostituito tutti eccetto Provedel, al quale anzi ha fatto i complimenti per le parate. Ma la scossa in verità non c’è stata: i Campioni hanno vinto su autogol, come a Verona l’anno scorso proprio di questi tempi".