L’Inter ne approfitta, riaggancia la Lazio in testa alla classifica con un’altra vittoria e fa segnare un nuovo record: i 25 punti conquistati in 9 giornate sono il record per i nerazzurri nell’epoca dei 3 punti per vittoria.

“Se, per una volta, l’Inter non riesce a segnare, allora ci pensano gli avversari. Dopo essere stato più pericoloso degli avversari ed essersi visto annullare due gol per fuorigioco, infatti, il Venezia si è fatto male da solo”. Così il Corriere dello Sport sintetizza Venezia-Inter, disputata al Penzo ieri e vinta per 2-0 dai nerazzurri di Chivu.

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Alzare il livello

Il quotidiano evidenzia un aspetto fondamentale in vista del tour de force alle porte:

“Soprattutto in vista di ciò che attende l’Inter, ovvero il derby con il Milan, la sfida in casa del Feyenoord, in Champions, e quindi il big-match con il Como. Occorre alzare il livello: di intensità, di attenzione e di concretezza. Altrimenti i pericoli sono dietro l’angolo, come si è visto ieri sera, anche se stavolta non c’è scappato lo svantaggio”.

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Il difetto dell’Inter

“Il difetto dell’Inter è quasi sempre il solito, ovvero il palleggio troppo lento. Chiaro, il Venezia si è subito chiuso davanti alla sua area, lasciando il possesso ai nerazzurri. Ma senza velocità nello spostamento del pallone è complicato trovare spazi. Il rischio, semmai, è quello di scoprirsi, spostando troppi uomini in avanti: come è capitato all'Inter. Già perché il Venezia, appena recuperata palla, ha immediatamente verticalizzato, mettendo in difficoltà la retroguardia nerazzurra”.

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Inter, tripla bocciatura

“Una sola vera occasione nel primo tempo, con Bonny, liberato in verticale da Carlos Augusto, ma murato da Filip Stankovic. Volendo quell’azione è stata la fotografia dell’atteggiamento nerazzurro. È mancata, infatti, cattiveria nell’aggredire la porta: sempre un pizzico di ritardo, sempre un tocco in più. Chivu urlava spesso a Diouf di puntare Mazzocchi in fascia, con l’obiettivo di creare superiorità. Il francese l’ha fatto, ma con risultati alterni. Quando è riuscito a mettere il pallone in mezzo, nessuno, appunto, ci si è avventato. Inevitabile, per il tecnico rumeno, cambiare all’intervallo: dentro Calhanoglu, Barella e Akanji, per Aleksandar Stankovic, troppo scolastico, Sucic, molle, e Bisseck, ripetutamente in difficoltà. Una tripla bocciatura pesante in particolare per il figlio d’arte, alla prima da titolare, per di più contro il fratello Filip e davanti al padre Dejan” sentenzia il Corriere dello Sport.

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La svolta nel finale

“I miglioramenti per la squadra nerazzurra, però, sono stati minimi. Un pelo di velocità e ritmo in più, grazie a Calha e Barella. E maggiore attenzione dietro, con Akanji. Il muro del Venezia, però, ha continuato ad essere troppo solido per essere abbattuto. L’Inter, invece, ha tremato ancora: erroraccio, infatti, di Buso, tutto solo davanti a Provedel, e poi altra rete annullata ad Adams per offside. La svolta l'ha regalata la Dea Bendata. Una percussione sulla sinistra di Thuram, costretto a giocare per le condizioni precarie di Esposito, ha trovato la deviazione di Moreno, che ha beffato Stankovic. E poi un’incornata su angolo di Carlos Augusto è andata a sbattere su Halhal, per poi finire in rete”.